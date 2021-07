Spice Girls : Wannabe célèbre ses 25 ans, 5 choses à savoir sur le morceau culte

"If you wanna be my lover"... vous connaissez forcément ces paroles, vous les avez fredonné (peut-être même malgré vous). Wannabe des Spice Girls, morceau culte, célèbre cette année ses 25 ans et pour l'occasion, le Girls Band a même dévoilé quelques versions inédites. De notre côté, on est allé chercher quelques infos à savoir comme ça - au cas où.

Premier single, premier succès

Wannabe est le tout premier single publié par le groupe. Qui aurait pensé que les Spice Girls connaîtraient un succès aussi puissant ? Wannabe a su se faire une place dans le paysage musical de l'époque et, petit bonus, il a perduré dans le temps. La raison ? Ce côté "Girl Power" fièrement revendiqué.

La valeur de l'amitié

On le sait, les paroles prônent l'amitié : "Nous étions sept, assis par terre dans cette minuscule pièce. Matt Rowe et moi ajoutions la piste d'accompagnement et commencions les rythmes ; chacun avait son rôle ; Geri se concentrait toujours sur le thème et tous les autres intervenaient avec des mélodies et des paroles."; confiera notamment Richard Stannard, auteur du titre. "C'était la folie dans la pièce. Il y avait deux ou trois choses qui se passaient en même temps ; nous avions trois ou quatre micros et nous enregistrions tout, puis nous choisissions les morceaux qui nous plaisaient et nous les leur faisions écouter".

Wannabe

Vous le savez peut-être pas mais, un(e) "wannabe" est une personne qui aspire à devenir quelqu'un d'autre (le plus souvent une célébrité) et qui agira comm tel(le). On vous l'accorde, cela n'a pas tant de rapport avec les paroles de la chanson... mais, le titre est "catchy".

Friendship Never Ends

Cette simple phrase dans la chanson culte est devenue un credo pour les Spice Girls. Elle sera d'ailleurs utilisée dans la presse lors du départ de Ginger Spice.

Inspirée de Grease

Croyez-le ou non, le grand final du film Grease (la scène où John Travolta exécute de superbes mouvements de danse dans un décor de fête foraine) a été une source d'inspiration pour cette chanson : Stannard affirme s'en être inspiré pour écrire le titre et pour lui donner du rythme.

On parie que dans 25 ans, Wannabe aura toujours autant de succès ?