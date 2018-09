Spice Girls : une tournée sans Victoria Beckam ? 

Mel B est sans doute la plus optimiste concernant le retour des Spice Girls et surtout, l'éventualité d'une prochaine tournée. Invitée il y a quelques jours sur le plateau du Late Late Show de James Corden, la chanteuse a laissé entendre que le groupe iconique des années 90 reprendrait du service.

C'est une affaire qui dure et se poursuit tranquillement... Eh oui, ce n'est pas la première fois que certains membres du groupe affirment un retour imminent. Oui mais alors, à quoi doit-on s'attendre ? On sait déjà qu'il ne faudra pas compter sur Victoria Beckam, qui a définitivement tourné la page des Spice Girls. Dommage... Même si elle a l'air froide, on adore Vicki ! Le groupe ne sera donc composé que de Mel B, Geri, Mel C et Emma. Et même si Victoria Beckam est résolue dans sa décision, Mel B ne baisse pas les bras et promet presque aux fans qu'elles partiront en tournée.

"Nous quatre c'est sûr, on va partir en tournée. Elle (Victoria) nous rejoindra peut être un peu. Elle a plutôt intérêt !" confie-t-elle à Corden.

Le retour est donc pour bientôt. Ainsi pour pallier à l'absence de Victoria, Mel B évoque la possibilité de faire appel -chaque soir, à une célébrité différente en guise de remplacement. Le concept est intéressant notamment si Katy Perry en fait partie. En tout cas, c'est qu'aimerait Mel B. A bon entendeur !