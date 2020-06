Spice Girls : Une tournée prévue pour 2021 ?

Vous ne le savez peut-être pas mais, bientôt, les Spice Girls fêteront leurs 25 ans. Et selon le média The Sun, ce serait l'occasion parfaite pour le groupe de repartir en tournée (sans Victoria Beckham). Petit bonus, celles qui ont signé Wannabe pourraient même être à l'affiche d'un film. Selon une source proche de Mel C, l'année 2021 « va être une année énorme et les filles sont très impatientes » : « Après tous les problèmes liés au coronavirus, il y a vraiment quelque chose à espérer et elles veulent marquer 2021 avec une tournée. Elles approchent la cinquantaine donc elles veulent se produire sur scène tandis qu'elles ont toujours fière allure sur scène ».

En 2019, les Spice Girls s'étaient déjà offert un tour des stades britanniques, réunissant près de 700.000 fans pour un total de 78 millions de recettes. Alors qu'elle ne se sont pas produites en France depuis près de 22 ans (oui, déjà), ce serait le bon moment pour espérer un passage - ne serait-ce que dans la capitale ! Patience, pour l'heure, rien n'est confirmé...