Spice Girls : Un fan demande son petit-ami en mariage pendant leur concert (VIDEO)

Voilà un concert que ne sont pas prêt d'oublier Duane et Lee, deux fans des Spice Girls venus assister à l'un des spectacles de leur tournée comeback à Manchester. Et pour cause, alors que tout se déroule comme prévu, les quatre artistes décident de faire monter les deux amoureux (qui s'étaient rencontrés à un concert du Girls band) sur la scène de l'Etihad Stadium. Surpris par un tel engouement, Duane est loin de s'imaginer ce qui l'attend. Du moins, jusqu'à ce que Lee se mette à genoux devant les 55 000 spectateurs totalement dingues présent sur les lieux.

Comme vous l'aurez compris grâce aux vidéos publiées par des personnes présentes dans la foule ou encore à la publication Instagram des Spice Girls, Duane a dit oui ! Très gêné par tant d'attention, ce dernier a pu être aidé par Mel B qui lui a gentiment tendu le micro afin que sa décision puisse être entendue de tout le monde. "Imaginez s'il avait dit non" a balancé la chanteuse avec humour avant de féliciter les deux tourtereaux sous les applaudissements d'un public très ému.