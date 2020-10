Spice Girls : un biopic pour bientôt ?

Une tournée anniversaire qui célèbrerait les 25 ans des Spice Girls ? Mel C serait totalement pour - comme nous, d'ailleurs. Et, ce n'est pas tout ! La star britannique s'est confiée à l'émission Lorraine, avouant qu'un biopic sur l'histoire incroyable du groupe serait une excellente idée.

« Je crois que c'est le moment parfait », explique t-elle. « Quand on regarde ce qu'il s'est passé l'an dernier, la nostalgie d'il y a 20/25 ans, tellement de personnes sont venues aux concerts et ont revécu leur enfance ». Elle poursuit, imaginant que le film en question pourrait se focaliser sur « la musique mais aussi l'histoire des Spice Girls ». Parce que le groupe est un exemple parfait de ce que l'on appelle "le Girl Power', « Je crois que c'est un sujet parfait pour ce genre de film », ponctue t-elle. "Ça a été incroyable de voir comment ça a évolué. Ma fille a 11 ans et elle est tellement impertinente, très girl power. Ça me donne de l'espoir pour le futur".

Une tournée et un film célèbreraient doublement la carrière du girl band le plus puissant de l'Histoire.