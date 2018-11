Spice Girls : Top 5 des hits Girl Power !

Les Spices Girls ont annoncé hier qu'elles repartaient sur les routes à l'occasion d'une mini-tournée. Une annonce qu'on attendait depuis plusieurs mois déjà et qu'on croyait presque avortée. Eh oui, depuis le mois de février les spéculations autour du retour du groupe ont alimenté nombreuses conversations. Un jeu du chat et la souris qui s'est longuement étiré et qui ont mis les fans sans dessus dessous. Et alors qu'on pensait que le refus, définitif, de Victoria Beckam a rejoindre ses camarades signerait la fin de nos espoirs, Mel B, Emma, Geri et Mel C ont décidé de faire sans Posh. Résultat, une tournée de six dates, au Royaume Uni ! Pour fêter la bonne nouvelle, on vous propose de redécouvrir les 5 hits les plus marquants du girl band !

Avouez que cela vous a ramené en enfance... Ou adolescence pour les plus vieux. Et pour les plus baroudeurs, on rappelle que les billets seront en vente dès le 10 novembre et qu'il faudra bien évidemment se montrer rapide pour avoir la chance d'en obtenir !