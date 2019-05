Spice Girls : Retour sur le premier concert de leur tournée come-back !

C'était l'événement musicale de la semaine, le grand retour des Spice Girls ! Et même si Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton ont du faire leur grand retour sans le soutien de leur amie Victorie Beckham (trop prise par ses activités de styliste), la bonne humeur et l'excitation étaient au rendez-vous pour offrir le meilleur spectacle possible aux près de 60 000 fans qui s'étaient déplacés jusqu'à Dublin. Un retour très attendu qui devrait continuer sur 13 dates à travers tout le Royaume-Uni et se terminer le 15 juin prochain au célèbre stade de Wembley à Londres.

Alors qu'elles ne s'étaient plus produites depuis leur tournée Greatest Hits en 2007 (l'une des plus rentables de l'année 2008), excepté leur prestation aux Jeux Olympiques en 2012, les quatre chanteuses semblent plus en forme que jamais ! Et si de nombreux fans ont salué leur performance, d'autres, au contraire, ont été très déçus par le mauvais son du concert. Un petit détail qui n'a pas échappé à Mel B puisque cette dernière a aussitôt publié une vidéo sur son compte Instagram en disant qu'elle mettait tout en oeuvre pour éviter que l'incident ne se produise à nouveau. Affaire à suivre.