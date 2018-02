Les Spice Girls sont de retour et cette fois, c'est pour de bon ! 

Le retour des Spice Girls, on n'y croyait plus. Après leur réunion pour les Jeux Olympiques de Londres, elles nous ont fait espérer et à chaque fois, un petit grain de sable est venu ruiner notre joie. Pendant longtemps, c'est Victoria Beckham qui, prise par ses activités de styliste, refusait de reformer le groupe. Mais maintenant que Posh en personne a posté la photo que nous attendions tous sur son compte Instagram, difficile de ne pas sauter de joie. C'est la meilleure nouvelle de ce début d'année : oui, le retour des Spice Girls semble s'officialiser !

"Nous avons passé un après-midi merveilleux à rattraper le retard et à nous souvenir des moments extraordinaires passés ensemble", ont déclaré les stars britanniques dans un communiqué. Aussi, elles se disent "toujours dépassées par l’intérêt que suscite The Spice Girls à travers le monde entier". La bonne nouvelle, c'est que les interprètes de Wannabe semblent déterminées à travailler en groupe : "le moment est venu d'étudier de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble", ajoutent-elle.

"Nous sommes toutes d’accord pour dire qu’il y a encore beaucoup de possibilités excitantes correspondant à ce qu’étaient à l’origine les Spice Girls, tout en renforçant notre message d’émancipation féminine pour les générations futures", poursuivent-elles. Alors évidemment, on donnerait tout pour une tournée. Mais pour l'heure, mieux vaut ne pas s'emballer ! Mais un conseil, allez chercher vos plateformes et ressortez vos tenues signées DDP : les années 90 font leur grand retour !