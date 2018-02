Spice Girls : On y a cru mais pas de tournée pour le Girl Band !

La tournée mondiale des Spice Girls, c'est la rumeur à laquelle tout le monde a voulu croire. Depuis l'annonce du retour du célèbre groupe britannique, les fans sont déjà en pôle position et les médias, eux, les voient déjà remonter sur scène. On sait que Victoria Beckham et sa bande devraient se produire pour le mariage du prince Harry avec Meghan Markle mais visiblement, les Spice Girls ne sortiront pas du territoire britannique.

C'est lors d'une interview accordée à Vogue UK lors de la Fashin Week que Victoria Bechkham (ou Posh, pour les puristes) a tenu à mettre les choses au clair : "Je ne pars en tournée", a t-elle déclaré. "Les filles ne partiront pas non plus". Au lieu de penser scénographie et concerts, les cinq britanniques enchaînent les brainstorming pour voir où leur réunion pourrait mener : "Il y a quelques chose de si puissant dans le message que colportent les Spice Girls. Qu'en est-il de ce message dans le futur ? A quoi ressemble t-il ? On lance des idées, on y réfléchit", poursuit-elle.

Remballons nous cierges, nos plateformes et nos drapeaux de l'United Kingdom, ce n'est pas demain que nous chanterons Wannabe en live. Dommage, on s'y voyait déjà !