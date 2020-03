Spice Girls : Mel C est de retour en solo !

Alors que les autres Spice Girls semblent se focaliser sur d'autres univers que la musique (notamment Victoria Beckham qui gère désormais sa propre marque de mode), Melanie C, quant à elle, n'a jamais fait de pause dans sa carrière musicale. La pop star britannique, aujourd'hui âgée de 46 ans, a sorti sept albums studio et une longue liste de collaborations et de singles. Cette semaine, celle que l'on surnomme Sporty va désormais enrichir sa discographie avec un nouveau single intitulé Who I Am, le premier aperçu d'un LP portant le même titre. Un projet révélé directement sur Twitter (voir ci-dessous).

My new single “Who I Am” is out this Thursday, 19th of March. I can’t wait for you all to hear it and see the video! ❤️️ #WhoIAm pic.twitter.com/MX5f5wDjLu — Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) March 18, 2020

Dans le clip vidéo de Who I Am révélé ce 19 mars, on découvre Mel C dans une galerie d'art qui regarde différentes périodes de sa carrière. On y voit son look aux cheveux blonds courts et hérissés de piques de l'époque des Northern Star ainsi qu'un look Sporty Spice datant de la période où elle a explosé auprès de ses amis de toujours. Visiblement toujours partante pour une nouvelle aventure, la dernière fois que nous avions eu des nouvelles de Mel C, elle collaborait avec le collectif de dragster Sink The Pink sur High Heels.