Spice Girls : La première image de leur tournée de reformation

Les Spice Girls formaient l’un des groupes les plus emblématiques des années 90, emblème du girl power. Cela faisait un moment que les fans attendaient ces retrouvailles, et c’est désormais chose faite, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Geri Horner sont en pleine préparation et donneront leur première date de concert de leur tournée de reformation ce vendredi 24 mai à Dublin. Elle passera également à Manchester et Londres, mais aucune date française n’a été pour le moment annoncée. Pour nous en donner un avant goût, Emma Bunton a posté une première photo des shows qui nous attendent, avec une scénographie digne de ce nom.

Intitulée Spice World, la tournée se fera malheureusement sans Victoria Beckham qui a gentiment décliné l’offre… Par ailleurs, sachez que le bus original des Spice Girls est à louer sur Airbnb !