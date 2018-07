Spice Girls : vers un retour confirmé ?

Ah les années 90 et leur lots de boys/girls band... Personne ne peux couper court aux nineties. C'est encré même dans la mode actuelle. Que ce soit nos grands-parents, nos parents ou plus récemment nos enfants (ou les futurs), c'est l'histoire de toute une génération qui persiste. Et outre les WoldApart, Take That, Westlife et compagnie, les Spice Girls ont marqués les esprits plus que certains autres ! On est donc plus ravis d'entendre dire que les belles anglaises comptent bien se réunir de nouveau.

La rumeur d'une possible réunion -durable ?, concernant le groupe continue d'affoler les fans. Après leur performance aux JO de Londres en 2012, on pensait les voir de nouveau se mettre au travail , en studio. Eh bien non ! L'apparition fut ponctuelle, au grand damne des fans. MAIS... ces derniers temps, la toile est en exultation car il aurait été rapporté que les filles seraient bel et bien de retour pour enregistrer un nouvel album et surtout, reprendre les routes pour quelques shows. Et c'est Mel B en personne qui le dit !

"Bien sûr, nous nous mettons de nouveau ensemble. Nous sommes des soeurs et ce qu'on a traversé était plutôt incroyable, un voyage extraordinaire donc... oui, nous bien ensemble-nous sommes bien de retour !"déclare-t-elle à l'émission Loose Women, sur ITV.

On voudrait vraiment y croire plus que tout mais Victoria Beckam disait il y a peu par le biais de Grazzia Magazine, que les Spice Girls n'iraient pas en tournée et qu'elles n’enregistraient aucune musique ensemble. Le Girl Power fièrement tonné par les Mel B, Geri, Vicki, Mel C et Emma n'est donc plus... ? Non, jamais ! Victoria est peut être bien résolue à ne plus faire partie du groupe mais cela n'empêchera pas les autres de revenir sur le devant de la scène. Même si au fond, on sait tous que les Spice Girls sans Victoria, eh bien, ce n'est plus vraiment les Spice Girls.