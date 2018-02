Spice Girls : 10 choses à savoir sur le mythique Girl Band

Wannabe, Stop... on ne compte plus les hits des Spice Girls. Elles ont fait notre enfance, notre adolescence et visiblement, elles semblent déterminées à nous rappeler quelques souvenirs. Après quelques faux espoirs, elles sont décidées à s'offrir une tournée mondiale et, tenez-vous bien, Victoria Beckham en personne sera de la partie. On aurait pu célébrer la nouvelle en mettant Wannabe à fond et en s'arrachant les cordes vocales mais à la place, on a fait marcher nos cerveaux. Tout de suite, voici 10 facts à connaître sur les Spice Girls.

#1. Le groupe s'appelait Touch.

#2. Victoria Beckham (Posh) n'était pas dans la version "originale" du groupe. Elle remplace Melanie Laccohee.

#3. Un avion porte leur nom (oui, oui) : le Spice One .

#4. Wannabe a été écrit en 10 minutes seulement (et une prise a suffit pour le clip)

#5. Sur scène, le micro de Victoria Beckham était parfois coupé

#6. La robe iconique que porte Geri Halliwell (qui représente le drapeau anglais) a été vendue aux enchères (41,300 euros).

#7. Non, elles n'ont pas choisi leurs surnoms (pour rappel :Posh Spice, Baby Spice, Scary Spice, Ginger Spice, and Sporty Spice).

#8. Geri Halliwell a fait un caméo dans Sex And The City

#9. Elles ne s'entendaient pas toujours bien : "On se battait parfois comme chiens et chats" , révèlera Mel B en 2014.

#10. Elles ont rencontré Nelson Mandela en 1997 et il les a considérées comme des "héros" .

#BONUS - Elles joueront lors du mariage du Prince Harry avec Meghan Markle.

Crées pour "être en compétition" avec les Boys Band, les Spice Girls ont fini par bâtir un empire et par s'imposer en symbole du Girl Power. 20 ans plus tard, l'engouement est toujours le même et on vous imagine déjà hurler les paroles lorsqu'elle passeront en France - parce que oui, on espère un passage par l'hexagone.