Soyez prêts, The Weeknd prépare son nouveau clip !

Ça fait 3 ans que l’album Starboy de The Weeknd est sorti et les fans ont déjà hâte d’un nouvel album ! Soyez rassurés, ce nouvel album est prêt, c’est même Travis Scott qui le dit, et selon le rappeur, il est « dingue » ! Très discret dans les médias, The Weeknd prépare son retour tranquillement, on a découvert Pray For Me en feat avec Kendrick Lamar sur la bande originale du film Black Panther, et apparemment, il tourne même un clip ! C’est ce qu’a révélé le site TMZ, qui a publié une vidéo filmée par des passants, où l’on voit The Weeknd tourner un clip dans les rues de Taft en Californie. On le voit même sur une planche de surf dans une rue, et la mer est loin, donc c’est un clip. Ou le mec est fou. Et puis c’est TMZ qui le dit, c’est du sérieux, on rappelle que TMZ avait affirmé la mort de Miley Cyrus en 2008, donc on peut leur faire confiance.

On a hâte d’écouter ce nouvel album, hâte aussi de le voir à Coachella en Avril, on dit hâte mais on n’y sera pas.