Soyez poli, vous paierez le café moins cher !

Parce que nous vivons à une époque pressée ou plus personne n'interagit, on n'en oublie parfois les bonnes manières. Et justement, le Virgin Tonic vous emmène à Nice ce matin ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe là-bas un café qui vous offre une réduction selon votre politesse. On s'explique :

Soyez poli, vous paierez moins cher !

Le Café de la Petite Syrah propose à ses clients de payer leur café moins cher s'ils font preuve de politesse : Si vous commandez un café avec un “Bonjour” et un “S’il vous plaît”, vous paierez 1.40 euros. Si vous n'ajoutez que “S’il vous plaît”, vous paierez 4.25 euros. Enfin, si vous vous contentez de seulement “Un café”, ça sera 7 euros.

Ca fait réfléchir, non ?