Souffrante, Madonna pourrait bien annuler sa tournée... 

En tournée dans le cadre du Madame X Tour, Madonna a pourtant été contrainte de lever le pied : à Miami, l'interprète de Vogue a annulé une date (le 22 décembre dernier) pour mieux se reposer et se remettre de sa blessure : « Quand j'ai gravi les marches des escaliers pour chanter "Batuka" samedi soir à Miami, j'étais en larmes à cause de la douleur qui a été indescriptible ces derniers jours. Avant chaque chanson, je prie pour avoir la force de terminer le show et d'arriver jusqu'au suivant. Mes prières ont été entendues. Et je l'ai fait », a t-elle déclaré plus tard sur Instagram.

Déjà au lancement de la tournée, la Madone avait été contrainte d'annuler des dates - en raison de soucis logistiques mais aussi de santé. « J'ai passé les 2 derniers jours avec les docteurs, à faire des scanners, des rayons X, à piquer et sonder et encore plus de larmes. Ils ont été très clairs sur le fait que si je veux continuer mon voyage, je dois me reposer aussi longtemps que possible pour ne pas m'infliger une blessure qui pourrait être irréversible pour mon corps. Je n'ai jamais laissé une blessure m'empêcher de me produire sur scène mais cette fois, je dois accepter qu'il n'y a pas de honte à être humaine et à devoir appuyer sur le bouton pause », poursuit-elle. L'artiste s'est "profondément" excusée auprès de ses fans et espère pouvoir revenir sur scène... mais pour ça, il faudra faire preuve de patience.

Après les Etats-Unis, Madonna est supposée s'envoler pour l'Europe (son prochain show est prévu pour le 12 janvier à Lisbonne). Si les fans européens craignent que d'autres dates ne soient annulées (notez que les dates parisiennes ont été reportées), Madonna, elle, prend le temps de se remettre pour pouvoir assurer ses concerts.