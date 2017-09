Sosh Big Air : Le 6 et 7 octobre avec Virgin Radio !

En 2017, le coup d’envoi de la saison de ski ne se fait pas encore sur les pistes, mais plutôt à 450 mètres d’altitude au bord du lac d’Annecy avec le Sosh Big Air ! Les 6 et 7 octobre, le coup d’envoi du calendrier des évènements de ski free-style de l’hiver sera lancé avec Virgin Radio ! Les cinquante des meilleurs riders au monde se sont donnés rendez-vous pendant 2 jours avec leurs skis double spatules pour défier le kicker du Sosh Big Air ! Mais cette année, les snowboardeurs seront aussi de la partie, peu importe les tricks, c’est surtout le show qui compte ! Le tremplin s’annonce ouf, en plein cœur de l’esplanade du Pâquier. Découvrez sans plus attendre le teaser !

Foncez sur le site official du Sosh Big Air pour retrouver tout le programme. Et restez branchés sur VirginRadio.Fr, on vous fera vivre l’évènement !