Sosh Big Air : Découvrez la vidéo best of !

C’était l’évènement glisse du 6 au 7 octobre, le Sosh Big Air débarquait à Annecy pour une seconde édition avec Virgin Radio ! 40 000 spectateurs, tout âge confondu, s’étaient donnés rendez-vous aux pieds d’un géant d’acier et de neige éphémère pour assister à un show freestyle livré par les meilleurs skieurs et snowboardeurs de la planète ! Le Sosh Big Air était l’un des moments marquants du High Five Festival , découvrez sans plus attendre le best of en vidéo :

