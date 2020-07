Sophie Turner et Joe Jonas, parents d'une petite fille !

Il y a un an, l'actrice de Game of Thrones âgée de 24 ans et le chanteur des Jonas Brothers âgé de 30 ans se mariaient dans le Vaucluse, en France. Une véritable idylle qui se confirme ces derniers jours avec l'arrivée ce mercredi 22 juillet 2020 de leur premier enfant, une petite fille nommée Willa.

Joe Jonas et Sophie Turner

Si le couple n'avait jamais confirmé la grossesse de Sophie Turner, il vient tout de même d'annoncer la nouvelle via un communiqué officiel dans lequel ils se déclarent "ravis". De nature plutôt discrète, le couple serait aux anges suite à l'arrivée de leur bébé. "Le couple est déjà obsédé et s’extasie devant leur nouveau-né. Ils prennent du temps pour eux pour profiter de ce moment spécial et n’ont partagé la nouvelle qu’avec leur famille et quelques amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie font très attention aux gens qui sont autour d’eux" a confié une source proche du couple à Entertainment Tonight.

Très suivis sur les réseaux sociaux, les deux artistes n'ont rien posté concernant la nouvelle. Il parait d'ailleurs peu probable que ces derniers dévoilent une photo de leur petite Willa dans les jours à venir. Un véritable crève-cœur pour leurs fans à travers le monde qui devront donc rester attentifs face aux futures apparitions de Sophie Turner et Joe Jonas.