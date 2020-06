Sony présentera la Playstation 5 ce soir à 22h

"Le futur du jeu video" - c'est ainsi que Sony présente la PS5 qui, on le rappelle, sera disponible à la fin de l'année. Mais avant de finir en magasin, il va falloir convaincre. Ce soir (après une semaine de report afin de laisser le mouvement #BlackLivesMatter s'exprimer), Sony présentera sa nouvelle console. Et dire qu'elle devra convaincre est un euphémisme : Microsoft compte une légère avance et la pandémie de coronavirus a littéralement mis le monde en pause. Mais alors, que réserve cette fameuse console ?

???? Après avoir été reportée une 1ère fois, la conférence PS5 se deroulera finalement ce jeudi 11 juin à 22h ! pic.twitter.com/0iNshB5Qns — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) June 8, 2020

Pour l'heure, Sony n'a dévoilé que les caractéristiques techniques de sa console ainsi que sa manette. Pour le reste, il faudra patienter encore quelques heures. Dans un communiqué, "Sid Shuman, directeur exécutif de la communication des contenus chez Sony, a précisé que seuls des extraits pré-enregistrés des jeux-vidéo en question seront diffusés", explique Journal du Geek. Aussi, Shuman a conseillé à ceux qui suivraient la conférence en direct sur Youtube de porter un casque : l'enjeu de Sony avec cette console ? Privilégier "l'immersion par le son".

Evidemment, la liste des titres qui seront proposés reste secrète. Alors pour en savoir plus sur la console mais aussi sur ses jeux, rendez-vous ce soir !