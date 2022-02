Sony dévoile un cliché iconique de ses trois Spider-Man et c'est canon (PHOTO)

Si vous êtes un(e) fan de ce que l'on appelle le Spider-verse, alors vous connaissez forcément le meme qui tourne sur la toile depuis des années : les trois Spider-Man (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland) qui, surpris, se découvrent. Evidemment, la sortie de Spider-Man : No Way Home a littéralement retourné l'esprit des internautes qui se sont empressés de (re) partager le célèbre dessin. La bonne nouvelle, c'est que pour un shooting signé Rolling Stone, les trois acteurs ont reproduit le meme si cher aux fans... c'est un peut-être un détail pour vous mais, pour eux, ça veut dire beaucoup.

Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland recréent le célèbre meme

Evidemment, les internautes n'ont pas caché leur joie. Pour rappel, les trois acteurs ont uni leurs forces dans l'unique volet des aventures du Spidey interprété par Tom Holland : après des mois de rumeurs, après des années de théories élaborées par les fans du super-héros, les studios Marvel et Sony ont offert le plus beau des cadeaux aux fans. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'une nouvelle apparition des deux acteurs au sein de la franchise n'est pas exclue...