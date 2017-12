Songs of Experience, l'hymne à l'espoir de U2 (critique)

Cet album, on l’aura attendu. On se souvient que l’élection de Donald Trump l’an passé a convaincu Bono et sa bande de repousser la sortie de leur album. A la place, U2 s’est offert une tournée anniversaire pour célébrer les 30 ans de The Joshua Tree. Songs of Expérience, c’est donc l’album que tous les fans attendaient impatiemment, c’est la version “adulte” et “évoluée” de Songs of Innocence. Après s’être inspiré de son enfance dublinoise, Bono a cette fois puisé l’inspiration dans une série de lettres échangées avec Brendan Kennelly - un poète que l'on vous conseille vivement, d'ailleurs.

U2, de retour dans les bacs avec Songs of Experience

L’album s’ouvre sur Love is All We Have Left et évidemment, il est bien difficile de ne pas penser à toutes les atrocités qui ont ponctué l'actualité ces derniers temps. Que nous reste t-il quand l’horreur et la haine prennent le dessus et quand l’espoir n’est plus qu’un souvenir ? L’amour, bien sûr. Groupe engagé, U2 clame que l’amour est tout ce qu’il nous reste, justement. Flirtant avec l’électro, le titre -aussi planant que doux- nous redonne un peu d'espoir (en l'humanité).

Il nous faut revenir aussi sur You’re The Best Thing About Me - déjà présenté à plusieurs reprises en live et via les ondes. You’re The Best Thing About Me est l’un des morceaux les plus catchy de l’album. On s’en rappelle parce que U2 l’a performé depuis le sommet d’un building mais surtout parce que c'est l’un des titres qui sonnent vraiment comme du U2 - U2 2.0, bien sûr. Get Out Of Your Own Way par contre, c’est probablement celui qui s’inscrira parmi les favoris des fans - notez d’ailleurs que Kendrick Lamar y fait une apparition - preuve que rap et rock font (toujours) bon ménage.

Et en parlant de Kendrick Lamar, le rappeur ne se contente pas que d'un seul morceau : Après “XXX". -que le public a pu découvrir sur DAMN (album de Kendrick Lamar sorti en avril dernier)- U2 et le rappeur le plus doué de sa génération ont de nouveau collaboré. Et on ne va pas se mentir, l’idée d’une version alternative au premier morceau n’est pas déplaisante. Après la version Kendrick, découvrez la version U2. Au final, de nombreux titres de l’album sont déjà connus du public (American Soul, You’re The Best Thing About Me, The Backout) mais ce qui ressort de Songs of Experience, c'est une énergie indéniable et la preuve que U2 a encore des choses à dire.

Si l’on se penche sur les paroles, on remarque que les thèmes qui reviennent le plus dans cet opus, c’est l’amour (“Love” : Love is Bigger Than Anything) et la Lumière (“light”) - deux thèmes récurrents dans la musique mais surtout, deux thèmes dont le monde a besoin à l'heure actuelle. «Écris comme si tu étais mort», aurait conseillé Brendan Kennelly à Bono. Voilà comment le leader s’est retrouvé à écrire ce qui restera probablement comme l’un des albums les plus personnels jamais proposés. Parce que s’il a bien une chose que l’expérience nous apprend à tous, c’est qu’il y'a toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et surtout, qu’on le veuille ou non, il y a de l’amour partout. Demandez au Premier Ministre de Love Actually, ce n’est pas lui qui dira le contraire.