Sondage : 60% des français rêvent de vivre à...

C'est un sondage Ifop qui a balancé il y a quelques temps des résultats étonnants sur le lieu de vie idéal des français ! En effet, il semblerait que 60% des français (soit près de 4 sur 5) considèrent que vivre à la campagne correspond à un mode de vie idéal. La qualité de vie, le calme et un environnement moins pollué sont les critères avancés pour expliquer ce choix de vie. Des arguments que l'on comprend parfaitement et qu'on ne pas pas nier. La diminution du coût de la vie motive également les citadins à migrer vers la campagne. Alors, pouvoir descendre en bas de chez soi et avoir tout à porter de main ou profiter d'un immense jardin tranquille ? Le choix peut paraître difficile. Pourtant, il semblerait que les personnes interrogées soient unanimes ! Et vous ?