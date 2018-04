Solo, A Star Wars Story : Le film se dévoile dans un nouveau trailer

Le spin-off est attendu pour le 23 mai prochain et pourtant, on ne sait que peu de choses concernant le film. Il y a quelques semaines, un premier trailer a été dévoilé - satisfaisant les fans. Mais cette fois, Solo, a Star Wars Story a droit à un vrai trailer (bien plus long que le précédent). Solo y est représenté comme la tête brûlée que l'on connait bien.

Vous le savez peut-être, le film sera présenté au festival de Cannes. Et pour patienter jusque là, il faudra se contenter des révélations du trailer, à savoir que Chewbacca avait 190 ans au moment de sa rencontre avec Han. On vous laisse faire le calcul. Soyez prêts, on embarque dans le Faucon Millenium d'ici quelques semaines !