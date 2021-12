Solidays 2022 : Découvrez les premiers noms de l'édition !

À part 12 000 (heureux) soignants le 4 juillet dernier, voilà bientôt trois ans que les allées de Solidays restent désespérément vides. Heureusement, de joyeuses retrouvailles s’annoncent en juin prochain. Et pour ses 30 ans, Solidarité Sida voit les choses en grand ; côté coulisses bien sûr, avec de nombreuses surprises, mais aussi côté scènes, avec de belles exclusivités et des invités de marque. Comme le précise un communiqué de presse envoyé aux professionnels du métier, "Love is back". Plus qu’un manifeste, c’est un cri de ralliement que Solidays lance à ses fans. Ainsi, dès le 14 décembre prochain, la billetterie de l'événement sera ouverte. Alors n'attendez plus. Une bonne idée cadeau à quelques jours de Noël. Surtout qu’OrelSan, Damso, Black Eyed Peas, -M-, Justice et beaucoup d’autres sont annoncés dans la hotte.

Pour plus d'informations, rendez-vous ICI !

