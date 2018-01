Solidays 2018 : David Guetta, Shaka Ponk, Eddy de Pretto... les premiers noms dévoilés

Cette année Virgin Radio a l'honneur d'être partenaire du plus solidaire des festivals ! L'édition 2018 de Solidays s'installera du 22 au 24 juin à L'hippodrome de Paris-Longchamp pour fêter ses 20 ans. Cette édition 2018 de Solidays s'annonce plus exceptionnelle que jamais. Les premiers noms ont été dévoilés et il y a du lourd : David Guetta, Shaka Ponk, Jain, Eddy de Pretto, Polo & Pan, Mura Masa, IAM, Nekfeu, Roméo Elvis, Camille, Chinese Man, Bagarre, Meute et Tshegue seront de la partie. Et ce n'est que le début, de nombreux artistes de renoms seront annoncés dans les prochaines semaines !

La billetterie pour Solidays 2018 sera ouverte le 1er février, et plus vous vous y prenez tôt , moins les billets vous coûteront cher alors ne tergiversez pas trop ! Rendez-vous dès 13h sur le site des Solidays où seront mis en vente des Pass 3 jours pour un montant de 39€ (hors frais de location), ils seront ensuite vendu 49€, 59€ ou 99€ pour les plus retardataires d'entre vous. On vous l'a bien dit, il faudra être super rapide et avec une telle programmation cela vaut le coup !