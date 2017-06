Solidays 2017 : M, Petit Biscuit, Mat Bastard… Report du jour 3 !

Trois jours ça passe vite, on sait, et l’édition 2017 de Solidays s’est achevée hier après d’intenses festivités. La programmation cette année encore oscillaient entre grosses têtes d’affiche et artistes émergents, un vrai bonheur pour tous les aficionados de musique ! Après une seconde journée de Solidays 2017 avec L.E.J., The Bloody Beetroots et Broken Back notamment, le troisième et dernier jour nous a offert autant de beaux concerts. Découvrez notre report ! On a commencé ce dernier round avec Mat Bastard, l’ex-chanteur de Skip The Use qui vient tout juste de sortir son album solo Loov. Skip The Use était particulièrement réputé pour prestations scéniques à l’énergie folle et on se demandait si Mat allait perpétuer la tradition… Ce qu’il a fait bien évidemment, avec encore plus de fougue que d’habitude, certainement heureux de retrouver le festival et son public parisien. Il nous a préparé une setlist des meilleurs titres de Loov (avec A-Vox qui monte sur scène pour More Than Friends, superbe), d’audacieuses reprises et de quelques morceaux de ses précédents groupes. L’artiste qui a toujours adoré la foule, communique sans cesse avec elle et la fait participer autant que possible au show. On ne peut qu’être séduit !

Si une grosse partie de Solidays s’est dirigée vers VALD, la rédac’ a préféré un autre phénomène, Petit Biscuit, qui du haut de ses 17 ans seulement se fait un nom un peu partout dans le monde avec sa tropicale house. La setlist de l’artiste hier sentait bon les vacances, et la chanson Sunset Lovers s’apprêtait parfaitement au coucher de soleil qui s’offrait à nous, le genre de moment un peu magique en festival… Diplo, le producteur superstar nous a ensuite amenés à Ibiza avec un show très efficace, entre lights éblouissantes, tubes qui s’enchaînaient et serpentins en bonus. On ne savait plus trop où donner de la tête parmi ses meilleures remixes de Daft Punk, Despacito et même un bout de Spice Girls ! Enfin, pour le concert de clôture, les festivaliers ont eu le droit à un habitué de Longchamp, -M qui a présenté son nouveau projet Lamomali, un disque aux inspirations maliennes qui a définitivement donné ses couleurs particulièrement festive au show. Pour la dernière heure de l’édition 2017, -M a fait fédéré tout le monde au son de non pas un concert en soi mais d’une grande fête de partage et de convivialité. Un véritable showman, parmi les meilleurs. Rendez-vous l’an prochain pour Solidays 2018, et tout l’été sur VirginRadio.fr pour suivre vos festivals préférés !