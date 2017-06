Solidays 2017 : Kungs, The Prodigy, La Femme... La rédac' vous raconte son premier jour de festival !

Le top départ a été donné hier vendredi 23 juin à Longchamp, Solidays c’est reparti pour trois jours de festivités, de musique mais aussi et surtout de solidarité. La canicule (enfin) passée, la météo été optimale pour cette première journée, artistes et festivaliers étaient plus en forme que jamais. Solidays c’est un peu le premier rendez-vous musical et estival incontournable de la capitale, et les Parisiens attendaient avec impatience de retrouver scène les artistes qui ont fait l’actualité de ces derniers mois. Quels ont été les concerts marquants ? La rédac’ de VirginRadio.fr y était et vous livre son report du jour 1 ! On a commencé les hostilités avec The Dizzy Brains au César Circus, la plus petite scène du festival mais pas la moins agitée. Le groupe de rock originaire de Madagascar ont délivré une performance furieuse et majestueuse emportée par un chanteur particulièrement charismatique. On a transpiré sous la tente du Circus et on les suivra définitivement de très près désormais !

La Femme aura également marqué les esprits hier soir, les Parisiens ont une nouvelle fois offert un concert presque mystique, emportant son public dans leur univers Psycho Tropical. Les membres du groupe s’affichent presque en trans à certain moment du show et ont a (re)découvert avec plaisir les titres les plus emblématiques de leurs deux opus. Notre petit poulain Kungs a également assuré un live sans faute, entre ses plus gros tubes et une playlist estivale sélectionnée avec soin. On a assisté à un réelle explosion de joie lorsque This Girl a retenti à Longchamp ! Enfin, on ne saura que vous dire du bien du concert des Anglais de The Prodigy, un show qui a fait pogoté comme jamais les foules aux sons des tubes électro intemporels du groupe. On ne s’en est pas sorti totalement indemne mais Prodigy a prouvé une fois de plus qu’il était un des meilleurs groupes live du monde. Rendez-vous à 15h aujourd’hui pour la seconde journée des Solidays 2017, avec notamment Broken Back, LEJ ou encore Birdy Nam Nam.