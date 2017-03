Solidays 2017 : Broken Back, Mat Bastard... 15 nouveaux noms rejoignent la programmation

Solidays revient du 23 au 25 juin prochain dans l'Hippodrome de Longchamps. Les premiers noms dévoilés par le festival annonçait The Prodigy, La Femme, Kungs, Ibrahim Maalouf, Flastbush Zombies, Archive, Imany, Vitalic, Boulevard des Airs, Gaël Faye, pour ne citer qu'eux. Une première salve complétée par six nouveaux noms en début de mois : Mac Miller, L.E.J., Isaac Delusion, Dub Inc, Georgio et Cage The Elephant seront aussi de la partie. Aujourd'hui ce sont pas moins de quinze nouveaux noms qui sont annoncés pour Solidays 2017 : Broken Back, Mad Bastard, Mathieu Chedid avec son projet LANOMALI de M, Kery James, Wax Tailor, Bloodu Beetroots, Tale Of Us, Birdy Nam Nam, Toots and the Maytals, The Pirouettes, A-Wa, Motives, The Noface, Acid Arab et The Strypes.

Tout ce joli monde sera donc présent à Solidays pour trois jours de musique et de fête organisés par Solidarité Sida. L'occasion de poursuivre la lutte contre le Sida dans la bonne humeur et aux côtés d'artistes engagés. Les pass 3 jours sont désormais vendus 89€, on vous conseille de vous dépêcher de les prendre car ils passeront ensuite à 99€ ! Surtout qu'il ne reste plus de pass 2 jours, vous pouvez toujours vous procurer des pass 1 jours pour 39€ ! Egalement en vente pour les teufeurs : les pass 1 Nuit (valable entre 23h et 5 h du matin) pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ! La billetterie c'est par ici !