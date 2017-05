S’il y a bien une façon de commencer l’été en beauté à Paris, c’est de vous rendre au festival Solidays, l’un des premiers événements estivaux de la capitale. Cette année encore, le festival solidaire accueille une très belle affiche, pour faire danser et rêver les festivaliers de tout âge avec des artistes de tout horizon musical. Étaient déjà annoncés à la programmation de Solidays 2017, Kungs, Boulevard des Airs, The Prodigy, L.E.J., Cage The Elephant, Mat Bastard ou encore Broken Back, et aujourd’hui ce ne sont pas moins de 28 nouveaux noms qui s’ajoutent au line-up. Tenez-vous prêts, Diplo, VALD, Soulwax, House of Pain, Electro Deluxe, MAI LAN, Cocoon, Bon Entendeur, KillASon, Dj Pone, La Caravane Passe, Malaa, Dirtyphonics, Lucille Crew, Boris Brejcha, A-Vox, The Bizzy Brains, Batuc Music, The Geek x Vrv, Joris Delacroix, Clément Bazin, Lyre Le Temps, Octave Noire, You Man, Ko Ko Mo, In The Can et le Nova Mix Club joueront également à Longchamp cet été !

Le producteur de Major Lazer Diplo sera à Solidays pour une de ses seules dates françaises de l’année, c'est une belle exclu à ne pas manquer. On ne saura que vous recommander également l’électro-pop entrainante de Mai Lan, la drum and bass furieuse de Dirtyphonics mais aussi sur les lives de la scène techno minimale représentée par Joris Delacroix et Boris Bejcha pour cette édition. Le rendez-vous est pris, du 23 au 25 juin à l’Hippodrome de Longchamp à Paris ! Il reste encore quelques pass sur la billetterie officielle de Solidays 2017.