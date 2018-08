Sofiane Ledhem : la nouvelle sensation R&B fraîchement débarquée d'Audition Secrète !

Le visage de Sofiane Ledhem vous dit quelque chose ? Eh bien peut être l'avez-vous dans l'émission Audition Secrète diffusée cet été sur la chaîne M6. Le principe est simple : faire passer une audition à plusieurs chanteurs amateurs face à des professionnels et ce, sans le savoir.

Le jeune homme de vingt et un ans a fait partie des chanceux ayant terminé avec le fameux contrat entre les mains. Et pour le coup, les jurés ne se sont pas trompés ! C'est grâce à ses reprises de Jean-Jacques Goldman, Justin Timberlake et Naughty Boy qu'il a conquis l'audience et le jury. Ce n'est pas le premier coup d'essai de Sofiane puisqu'il a connu la scène à tout juste neuf ans en endossant le rôle de Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Aujourd'hui, il fait donc son grand retour et signe un titre r'n'b plutôt efficace. Comme Un signe est son premier titre et ce dernier s'annonce prometteur. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'il est produit par LE SIDE, aux rennes du morceau incontournable DjaDja d'Aya Nakamura. Aucun album n'est annoncé mais le chanteur devrait sortir un EP d'ici quelques mois. Le nombre de piste est inconnu mais si les prochains titres ont la même envergure que Comme Un Signe alors on ne s'inquiète pas du futur succès qui accompagnera le jeune homme.

Découvrez le clip ci-dessous de la prochaine sensation r'n'b française ! A vos clics, les amis !