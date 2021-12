Snowpiercer saison 3 : La bande-annonce révèle t-elle un espoir de retour à la vie ? (VIDEO)

Encore un peu de patience ! Le 24 janvier prochain, la troisième saison de Snowpiercer sera enfin disponible aux Etats-Unis. L'occasion pour les fans du programme à suspens de remonter à bord du célèbre train qui ne s'arrête jamais et surtout, de découvrir la suite des aventures de Layton, Mélanie, Miles, Ruth, les Folger et bien d'autres… Aucune date de diffusion en France n'a encore été précisée. Diffusée outre-Atlantique sur la chaîne TNT, la série dystopique de Josh Friedman et Graeme Manson avait fait de belles audiences lors des premières saisons, ce qui lui avait assuré une suite quelques mois plus tard. Désormais, pour bien attiser la curiosité du public, une bande-annonce très mystérieuse vient d'être dévoilée. On vous laisse la découvrir !

Pour rappel, Snowpiercer raconte à la perfection une lutte des classes poussée à l'extrême entre les milliers de survivants d’une catastrophe qui se sont réfugiés dans un train en perpétuel mouvement et composé de 1001 wagons. Si certains, très fortunés, vivent luxueusement dans un train qu'ils ont financé, d'autres, en revanche, doivent se contenter des classes inférieures où restrictions et violences sont monnaie courante. Toute cette population, qui tente de survivre à la fin du monde, va alors s'opposer pour défendre leurs intérêts.

Comme on pu le constater les millions d'internautes qui ont déjà vu cette vidéo d'environ une minute, il semblerait que les scénaristes aient enfin décidé de redonner vie à la planète Terre. En effet, après plusieurs années à bord du Snowpiercer, certaines zones apparaîtraient désormais habitables dans l'hémisphère sud. Le problème serait alors de trouver un moyen de s'y rendre sans mourir de froid. L'arrivée de l'actrice Archie Panjabi, connue pour son rôle dans The Good Wife, pourrait d'ailleurs être l'un des éléments déclencheur puisque cette dernière interprétera le rôle d'une survivante ayant réussi à rester en vie malgré la glaciation du monde. La série sera à retrouver sur Netflix dans les semaines à venir. On a hâte !