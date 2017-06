Snap Map, la nouvelle option Snapchat fait débat !

Si vous êtes accro à Snapchat, vous avez probablement déjà activé cette nouvelle option, pour les autres, on vous explique tout ! Snap Map c'est la dernière option proposée par le réseau social et qui vous permet de découvrir où se trouve vos amis (représenté par leur personnage Bitmoji) via une carte du monde entier ! Cela vous permet aussi de découvrir les grands événements qui se tiennent un peu partout sur Terre et d'ouvrir les stories locales de millions de villes. Si vous ne voulez pas être vus par vos amis, il suffit d'activer le mode fantôme et vous ne serez pas localisés tout en pouvant voir où se trouvent vos amis... Cette option, qui parait assez ouf sur le papier, fait déjà débat et pour cause !

La Snap Map est extrêmement précise, elle permet de localiser vos amis à la rue près ! Nombreux sont les utilisateurs de Snapchat à avoir des contacts avec qui ils ne sont pas amis IRL. Certains s'inquiètent donc que la Snap Map, en permettant de traquer le moindre mouvement de ses utilisateurs, facilite les cambriolages par exemple. A noter que l'application est par défaut en Mode Fantôme, un mode à privilégier si vous voulez éviter de vous voir reprocher votre localisation (si vous avez prétexté avoir une soirée alors que vous êtes chez vous pour échapper à vos parents/potes/chéri(e) ) ou si vous voulez tout simplement protéger votre vie privée !