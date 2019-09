Skip The Use marque son retour avec Damn Cool (VIDEO)

On les attendait, ils sont là ! Mat Bastard et son acolyte Yan Stefani on annoncé leur retour il y a quelques mois pour mieux partir en tournée des festivals l'été dernier. Renforcé de sa tournée solo, le leader a littéralement enflammé toutes les scènes de France - celle du Main Square Festival en tête. Et qui dit retour, dit forcément album. Et là, Skip The Use ne déçoit pas : on attend leur prochain opus (Past & Future) pour le 18 octobre prochain et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'un single est d'ores et déjà disponible : découvrez le clip plus qu'énergique de Damn Cool.

Cette séparation de trois ans aura permis aux deux artistes de nous revenir plus forts mais surtout, encore plus puissants. Damn Cool semble faire le lien entre ce qu'était le groupe à l'époque et ce qu'il sera une fois que ce troisième opus sera dans les bacs, une fois que cette nouvelle ère aura officiellement commencé. Après les succès de Can be Late et Little Armageddon, Skip The Use est toujours Damn Cool. Et ça, il le prouveront probablement très vite sur scène.