Coupe du Monde Ski Cross et Snowboard Cross : Gagnez votre séjour VIP à Val Thorens avec Virgin Radio

Val Thorens accueille la Coupe du Monde de Ski Cross et la Coupe du Monde de Snowboard Cross du 8 au 13 décembre avec Virgin Radio ! L’élite mondiale des deux disciplines va s’affronter sur un tracé spectaculaire ponctué de modules impressionnants réalisés par les meilleurs shapers du monde. Si cette dernière phrase n’a pas trop de sens pour vous, c’est normal. On traduit par, c’est le kiff intégral ! Les deux stars locales Jean-Fred Chapuis pour le Ski Cross et Chloé Trespeuch pour le Snowboard ainsi que l’Equipe de France vous feront vibrer au rythme de leur incroyable détermination !

Du 17 au 26 novembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour VIP pour assister à la Coupe du Monde de Ski Cross ou à la Coupe du Monde de Snowboard Cross ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous !