Simulation Theory Tour : Muse prépare la sortie d'un coffret exceptionnel !

Après une tournée couronnée de succès, Muse avait dévoilé, an août dernier, le film du live de son Simulation Theory Tour. Un long-métrage tout à fait exceptionnel réalisé par Lance Drake -en charge des clips de leur dernier album- et enregistré à l'O2 Arena de Londres durant leur série de concerts. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois après des rumeurs d'un carrière solo concernant Matthew Bellamy, le groupe de rock britannique vient tout juste d'annoncer la sortie de deux coffrets exceptionnels. Encore au stade de pré-commande, ces objets destinés aux fans de Muse seront disponibles à la livraison dès le 11 décembre 2020.

Intitulés SIMULATION THEORY SUPER DELUXE FILM BOX SET et SIMULATION THEORY DELUXE FILM BOX SET, ces coffrets seront respectivement proposés aux prix de 500 euros et 140 euros. Des sommes rondelettes qui vous permettront tout de même d'être en possession d'une veste brodée, de lunettes de soleil à l'effigie du groupe, d'un masque de protection, d'une cassette VHS, d'un poster en édition limitée, d'un vinyle rose et bleu, d'une bande-dessinée centrée sur l'univers de la dernière tournée de Muse ainsi que, bien évidemment, le long-métrage du Simulation Theory Tour. Le tout livré dans une magnifique boîte de collection.

Avis aux fans de Muse et à leurs entourages : si vous n'aviez pas d'idée de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne tardez pas trop tout de même, ces coffrets risquent d'être vendus à la vitesse de la lumière !

Les coffrets en édition limitée de Simulation Theory Tour sont disponibles en pré-commande sur le site officiel de Muse. Quant à ceux qui n'auraient toujours pas vu le film, vous pouvez le regarder en cliquant ici.