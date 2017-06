Ce mardi soir, il fallait faire un choix entre les divers concerts parisiens que des artistes internationaux nous offraient en une même soirée ! Entre Zara Larsson à l'Élysée Montmartre, Bruno Mars à l'AccorHotels Arena et pour qui on vous donnait 3 raisons d'aller le voir en concert et Simple Plan au Bataclan ! Nos petits cousins canadiens étaient de retour à Paris sur les planches de cette salle mythique un an et demi après leur dernier passage en France. C'est cette fois-ci pour les 15 ans de leur tout premier opus intitulé "No Pads, No Helmets...Just Balls" paru en 2002 qu'ils étaient de retour ! Un concert rempli de nostalgie qui s'est malheureusement joué sans la présence du bassiste, David Desrosiers, qui fait face à quelques problèmes personnels. Mais no panic ! Comme Pierre Bouvier l'a rappelé hier soir, David fait bien toujours partie du groupe et rien ne changera ça ! On envoie tout notre soutien à ce dernier, en espérant le revoir bientôt en France.

Ils l'avaient promis et ils l'ont fait ! Simple Plan a interprété la quasi-totalité de "No Pads, No Helmets...Just Balls", seulement "One By One", "My Christmas List" et "American Jesus" n'ont pas été jouées ! C'est avec "I'd Do Anything", "The Worst Day Ever", "You Don't Mean Anything", que Simple Plan a ouvert le bal devant un public plus que réceptif et déjà enflammé, notamment grâce aux deux premières parties Milestones et Mallory Knox qui ont parfaitement su mettre l'ambiance ! Les 4 membres du groupe ont interprété les 13 titres de leur premier album dans une ambiance bon enfant, nostalgique mais aussi hot ! Avec le groupe Canadien favoris des Français, il faisait ultra-chaud hier soir ! Le set de "No Pads, No Helmets...Just Balls" s'est terminé avec "Perfect", ce titre étant ouvert par Pierre seul à la guitare, illuminé par la lumière des téléphones de tous les fans présents au Bataclan. Mais bien entendu, Simple Plan ne s'est pas arrêté aux titres de leur premier opus ! Des grands classiques de leur discographie ont aussi été interprétés et on valide totalement...

C'est un rappel de près de 8 chansons que Simple Plan a offert à un Bataclan complètement sold-out et totalement sous le charme de la musique des 4 Canadiens. Les très classiques "Shut Up" et "Jump" ont raisonné dans la salle parisienne avant d'enchaîner sur "Boom", "Jet Lag", dans sa version française ce qui a régalé le public, ainsi que "Your Love Is A Lie" et "Summer Paradise". Le show s'est terminé sur les cultes "Crazy" et "Welcome To My Life" face à un public qui ne voulait pas voir repartir Simple Plan de scène. À noter deux moments forts de ce concert. Lors de l'interprétation de "Crazy", Pierre Bouvier a abordé les événements récents qui ont touché le monde de la musique, notamment à Manchester mais aussi ce qu'il s'est passé au Bataclan et partout ailleurs en allant parmi le public avec un discours fort et en chantant ce titre avec émotion. Mais aussi un bel hommage de la part de Chuck Comeau, le batteur du groupe, qui a rappelé que cette soirée était une soirée très spéciale pour le groupe et très émotionnelle, et a demandé aux fans de s'éclater comme jamais avant de se jeter dans la foule sur "Grow Up" ! Encore une fois, Simple Plan n'a pas manqué de prouver sa complicité avec son public français, notamment en faisant monter quelques fans sur scène le temps d'une photo mémorable mais aussi avec de nombreux échanges qui leur sont propres. Autrement dit, le concert de Simple Plan au Bataclan, il ne fallait pas le manquer ! Si vous avez raté le concert #OneLoveManchester, retrouvez les moments forts avec Ariana Grande, Pharrell Williams et Miley Cyrus !