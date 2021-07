Simone Biles se retire des JO, Justin Bieber lui apporte son soutien

Après une année blanche, les Jeux Olympiques se déroulent actuellement à Tokyo - regroupant les plus grands athlètes de la planète. Alors que les médailles pleuvent, l'une des athlètes les plus prisées de la compétition, Simone Biles, a annoncé son retrait : «Je n’ai plus autant confiance en moi", a confié la jeune américaine. "J’ai l’impression que je ne prends plus autant de plaisir (…). Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale." Si cette décision soulève de nombreuses questions quant à la santé des athlètes, nombreux sont ceux qui ont choisi d'apporter leur soutien à la jeune femme.

"Personne ne pourra jamais comprendre les pressions que vous subissez ! Je sais que nous ne nous connaissons pas mais je suis si fier de la décision de se retirer", a ainsi écrit Justin Bieber. "C'est aussi simple que "qu'est-ce que ça signifie de gagner le monde entier mais de perdre son âme". Parfois nos "non" sont plus puissants que nos "oui". Lorsque ce que vous aimez normalement commence à vous voler votre joie, il est important de prendre du recul pour évaluer pourquoi".

Il y a quelques année, Justin Bieber avait -lui aussi- choisi de stopper une tournée pour mieux prévenir sa santé mentale : "Les gens pensaient que j'étais fou de ne pas avoir terminé le Purpose tour, mais c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour ma santé mentale ! Je suis si fier de toi".

Quelques semaines plus tôt, c'est Naomi Osaka qui avait annoncé vouloir se retirer de Roland Garros. Les deux athlètes, en choisissant de se protéger, contribueront peut-être à une toute nouvelle conception de la compétition.