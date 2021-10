Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson Paak) annonce un album pour le mois de novembre

Le 12 novembre 2021, retenez bien cette date. D'ici à peine un mois, les fans de Silk Sonic pourront découvrir l'album du duo qui, depuis des mois, fait sensation. Pour rappel, Bruno mars et Anderson .Paak ont uni leurs forces pour mieux nous offrir des morceaux teintés de soul. Après le succès incontestable de Leave The Door Open, le duo nous a notamment offert Skate avant de nous promettre un album en 2022. Mais les fans n'auront pas à patienter autant : "An Evening With Silk Sonic" (qui est d'ores et déjà disponible à la pré-commande) sera ainsi publié avant la fin d'année.

L'été passé, Silk Sonic s'était d'ailleurs confié au magazine Rolling Stone quant à cet opus tant attendu : « Nous sommes vraiment en mode retouches maintenant. Nous avons le squelette de la plupart de l'album, on est vraiment en train d'ajouter quelques touches (...) Ce qui peut dire qu'on peut refaire une chanson du début. Être ici pour trois autres années. Mais non. On n'en n'est pas là ». Avec cet album, Silk Sonic compte bien rendre hommage à la soul des années 60 : « Je ne sais pas en quelle année nous sommes. Je ne regarde pas les charts. Nous venions juste au studio, on prenait un verre et on jouait ce qu'on aimait ».

Pour l'heure, aucune info concernant l'opus n'a été dévoilé : la setlist ou encore les éventuelles collaborations restent secrètes. Patience, d'ici quelques semaines, Silk Sonic envahira les classements !