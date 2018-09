Silk City & Dua Lipa : Electricity, votre son #VirginFriday

Comme tous les vendredis, c'est l'heure du son #VirginFriday. Cette semaine on tape fort avec Electricity. Le morceau porté par la voix de Dua Lipa est pétillant. Les deux DJ Diplo et Mark Ronson signent là un son percutant, propice à la rentrée. Et puis il faut avouer que la collaboration est tout de même excellente. Le duo avait déjà fait sensation avec Only Can Get Better et récidive de nouveau avec leur single Electricity. Eux qui voulaient rendre hommage aux meilleures villes du monde en s'alliant et créant Silk City ont clairement réussi leur pari avec ce nouveau titre qui nous donne envie de faire nos valises et prendre l'avion direction New-York !

Une découverte électrisante et que vous pouvez écouter toute la journée sur Virgin Radio ! Le clip est disponible ci-dessus pour les petits curieux. Enjoy !