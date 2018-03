Sigrid dévoile I Don't Want To Know, un nouveau titre

Après avoir dévoilé son nouveau clip « Raw », la chanteuse Sigrid continue avec un autre titre, I Don’t Want To Know, qu’elle a sorti hier. Un titre sort par semaine, on a donc hâte de découvrir la suite. Sigrid vient de terminer sa tournée en Angleterre, et on la retrouvera en avril à Coachella ! Le son est disponible sur Spotify et Apple Music, foncez le découvrir ! Et si tout se passe bien, on devrait avoir 5 nouveaux titres de Sigrid d’ici les prochains jours ! On aime sa voix, on aime son style, celle-là aussi est bien partie pour durer !