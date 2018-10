Sigala, Meghan Trainor & Ella Eyre : Just Got Paid, le clip qui fait tomber les billets ! 

Après sa collaboration avec The Vamps cet été sur le titre We Don't Care, le Dj-producteur Sigala s'associent aux talents de Meghan Trainor et Ella Eyre sur le puissant Just Got Paid. Depuis près de deux ans que le londonien nous squatte les oreilles avec Easy Love, Ain't Giving Up en featuring avec Craig David ou encore Sweet Lovin. Aujourd'hui c'est avec son nouveau single qu'il compte de nouveau s'imposer et surtout défendre son album Brighter Days, sorti en septembre dernier.

Avec Just Got Paid, Sigala prend le parti de s'associer à l'univers soul d'Ella Eyre et celui plus doo-wop de Meghan Trainor. Mais pas que ! Eh oui, pour bien se mêler à tous les genres, le DJ de vingt cinq ans a également demandé au rappeur French Montana de poser sa patte sur le morceau. Le titre est assez catchy et surtout, son clip est complètement dingue et coloré !