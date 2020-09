Sigala & James Arthur s'unissent autour du titre Lasting Lover

Un titre écrit par Lewis Capaldi, interprété par James Arthur et produit par Sigala, ça vous tente ? Aucun problème puisqu'il existe et répond au nom de Lasting Lover. Révélé il y a quelques jours, le morceau vient tout juste d'entrer dans la playlist Virgin Radio où vous pourrez le découvrir sans plus attendre. Comme le précise NME, Sigala a travaillé sur ce single avec James Arthur sans jamais se rencontrer en raison des restrictions liées à la crise du coronavirus. "Nous avons travaillé longtemps avec Zoom et nous nous sommes finalement rencontrés sur le plateau du clip", a déclaré Sigala dans un communiqué. "Heureusement, nous nous sommes aussi bien entendus dans la vraie vie." Alors que l'on reconnaît tout de suite les débuts du titre comme le fameux sample de Time To Pretend de MGMT, c'est ensuite la voix du chanteur britannique qui termine de nous séduire. Initialement présentée comme une chanson acoustique, c'est finalement un son enjoué qui sent bon l'été que nous propose Sigala. Et on ne va pas s'en plaindre !