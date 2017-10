Sia, Zayn, Camila Cabello...ces artistes qui sortiront (ou pas) leur album avant la fin 2017

Entre les albums surprises façon Beyoncé et ceux intégrés des mois à l'avance au calendrier des sorties, il y a aussi des albums qui ne semblent jamais vouloir sortir. De Camila Cabello à Zayn en passant par Noah Cyrus et Snakehips, nombreux sont les premiers ou nouveaux opus très attendus à ne pas avoir une date de sortie officielle. Le cas le plus frappant est celui de Charli XCX, l'artiste travaillerait depuis 2015 sur son troisième album dont on a toujours pas vu la couleur. Depuis deux ans, ses fans ont eu droit à un EP, une mixtape et des tonnes de démos leakées. After The Afterparty (2016) et Boys (2017) ont tour à tour été désigné comme single principal d'un album à paraître en 2017 avant que la chanteuse ne révèle qu'il serait probablement repoussé à 2018. En cause ? Des désaccords avec son label que l'artiste ne cache pas. L'anglaise fait presque figure de baromètre, et on espère bien que tous les artistes mentionnés ci-dessous pourront sortir leur album avant l'arlésienne Charli XCX vol 3 !

Décembre 2016, Camila Cabello prend son envol et quitte les Fifth Harmony après deux albums et quatre ans d'activités. Alors que ses anciennes collègues se remettent vite de son départ et dévoile un troisième album fin août, la copine de Taylor Swift fait patienter ses fans. Si elle dévoile très tôt le titre de l'album, The Hurting.The Healing. The Loving. ainsi qu'un premier single, Crying in the club, fin mai, la jeune femme annonce que son premier opus ne sortira qu'en décembre. Trois autres chansons ont été dévoilées depuis ( I Have Questions, OMG et Havana). En septembre, on apprend finalement que Crying in the club ne fera pas partie de l'album et qu'Havana en est le premier single officiel. Un changement probablement dû à la plus grande popularité de cette dernière. Sur son compte Twitter Camila Cabello affirme que l'album "arrive bientôt" mais sera-t-il effectivement dans les bacs en décembre et sous son nom original ? Les paris sont pris !

Zayn sortait en mars 2016, Mind of Mine, un album salué par la critique et qui marquait son affranchissement des One Direction qu'il a quitté un an auparavant. Malheureusement, le jeune homme s'est trouvé très vite dans l'incapacité de le défendre sur scène, victime de crises d'angoisse à répétition. En 2017, le chanteur sort Still Got Time (feat partynextdoor) qui s'annonce comme le premier single extrait de son deuxième album. Depuis ZAYN a dévoilé Dusk Till Dawn, en featuring avec Sia, qui est aussi présenté comme le single principal de son futur album. Dans une interview accordée en septembre à The Fader, le chanteur affirmait que son deuxième album était quasiment fini mais que vu les nombreux changements qu'il s'autorisait, aucune date de sortie n'avait encore été fixée. On peut donc autant parier sur une sortie fin 2017 ou début 2018 ! L'artiste a même promis que l'album serait accompagné d'une tournée.

Dans la série "j'ai un nom pour mon album et déjà trois singles extrait de celui-ci", on demande la petite sœur de Miley. NC-17 soit l'album portant les initiales de Noah Cyrus et son âge actuel de la chanteuse est prévue pour une sortie en 2017. On y croit d'autant plus qu'elle fêtera ses 18 ans en janvier 2018, à moins qu'elle ne décide de renommer son album NC-18 ou de faire une Adele (aka appelé ses albums du nom de l'âge qu'elle avait quand elle en a écrit les textes). Le premier single extrait de NC-17, Make Me Cry date de près d'un an, Stay Together est sorti en avril dernier et Again fin septembre, on peut donc espérer que l'album sortira d'ici la fin de l'année !

C'est souvent au rayon électro que la frustration est la plus forte, les artistes et producteurs inondant souvent la toile de nouveaux morceaux/ EP/ mixtapes avant de se lancer dans la création d'un album. Depuis 2016, c'est donc Snakehips dont on attend inlassablement leur premier album. Le duo anglais a en sa possession de superbes chansons de Cruel (feat Zayn) à Don't Leave ( feat MØ) en passant par la récent Either Way ( feat Anne-Marie et Joey Bada$$) et pourtant toujours aucune date de sortie pour leur premier album dont ils affirmaient en début d'année espérer qu'il sorte en 2017.

???????????? — sia (@Sia) 1 août 2017

Le dernier album de Sia est sorti en janvier 2016, la chanteuse a ensuite été en tournée aux quatre coins du monde, on est donc pas particulièrement en manque de la chanteuse ! Mais lorsqu'elle change de label en août dernier, passant de RCA (Sony) à Atlantic Record (Warner), un communiqué officiel annonce qu'elle sortira d'ici la fin de l'année un album de Noël. On ne veut pas presser Sia mais Gwen Stefani a déjà sorti le sien le 5 octobre, la violoniste Lindsey Sterling dévoilera le sien le 20 octobre et Hanson le 27 octobre ! On espère donc que Sia ne sera pas * too late for the party *

We want you to be excited. Here's a "making of" teaser video by @avidmacnutt to wet your whistles with audio visual scraps from the germination of the forthcoming album LITTLE DARK AGE Une publication partagée par MGMT (@whoismgmt) le 7 Mai 2017 à 9h12 PDT

Tout portait à croire que MGMT serait de retour après quatre ans d'absence avec une quatrième album. En décembre 2015, le groupe annonce sur Twitter qu'il reviendra en 2016. En octobre de la même année, les américains confirment être en train de travailler sur leur nouvel album. En mai 2017, l'album est teasé sur leur compte Instagram avec une courte vidéo où l'on apprend qu'il s’intitulera Little Dark Age, un mois plus tard MGMT affirme avoir terminé l'enregistrement. Et depuis ? Depuis rien ! Aucune sortie officielle de singles et encore moins d'annonce de date de sortie. Bon les gars, vous faites quoi ?