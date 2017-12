Sia : La trilogie continue avec le clip de Underneath The Mistletoe

Sia poursuit son conte de Noël -si l'on peut dire- avec le clip de Underneath The Mistletoe. Avant ça, elle nous avait déjà offert deux vidéos : Candy Cane Lane et Ho Ho Ho. Encore une fois, on retrouve les mêmes protagonistes (la petite fille à la perruque rouge et verte ainsi que le le monstre de neige). Tous deux se sont liés d'amitié mais cette fois, l'enfant retrouve sa mère (sous les yeux de son nouvel ami).

Lorsqu'elle se réveille le lendemain, c'est avec soulagement qu'elle découvre que ce dernier est toujours là, dehors. Evidemment, on est loin des chorégraphies incroyables réalisées par Maddie Ziegler. Mais cette jolie trilogie animée reste une excellente façon de se mettre dans l'ambiance des fêtes. Si vous ne supportez plus Mariah Carey et son mythique All I Want For Christmas, on vous conseille vivement Everyday Is Christmas par Sia !