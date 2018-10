Sia tease I'm Still Here, son nouveau single !

L'australienne ne chôme pas. Jamais, même. Et en dehors sa récente collaboration avec Diplo et Labrinth sur le projet LSD et outre le fait qu'elle participe à l'écriture pour d'autres artistes, Sia ne délaisse pas sa carrière solo. Après son huitième album, Everyday Is Christmas, sorti il y a un an, l'interprète de Cheaps Thrills a choisi de faire équipe avec la marque française Repetto pour une collection capsule de chaussure de danse. Et pour l'occasion, Sia dévoile un extrait de son nouveau single dans une vidéo promotionnelle. I'm Still Here est attendu -en intégralité, demain. Soyez donc attentif et au rendez-vous !