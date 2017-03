Sia sur le point d’abandonner sa célèbre perruque ?

Sia a connu plusieurs vies, les premières années de sa carrière musicale sont dédiées au trip hop et l’australienne touche une audience assez confidentielle. Le succès aux Etats-Unis viendra en 2005 quand la série Six Feet Under inclut son titre Breathe Me pour son très émouvant final. La jeune femme commence alors à se faire un nom outre-Atlantique avec l’album Some People Have Real Problems sorti en 2008, et commence à jouer les songwriters pour de nombreux artistes de la scène pop américaine. Mais c’est vraiment avec l’album We Are Born ( 2010) et le succès du single Clap Your Hands que Sia devient populaire. Une popularité qui l’a met mal à l’aise, elle décide alors de se présenter sur scène avec un masque lors de ses tournées. En 2014 l’album 1000 Forms of Fears fait d’elle une véritable star et c’est à cette époque qu’elle commence à se cacher derrière d’immense perruque ou son double la danseuse Maddie Ziegler. Elle explique alors qu’elle essaye “ d’avoir un contrôle sur [son] image. Et qu’[elle] a le droit de maintenir un certain niveau d’intimité”. Mais la chanteuse serait-elle sur le point de changer d’avis ?

Une publication partagée par SIA (@siathisisacting) le 22 Mars 2017

Mercredi 22 mars les paparazzi de Los Angeles ont pu prendre en photographie Sia en train de se rendre à l’aéroport de LAX sans cacher son visage. Mais ce n’est pas tout ! La chanteuse a également posté une photo sur Instagram où on peut la voir simplement affublée d’un nez rouge et d’une perruque à gros nœud posée sur ses cheveux alors qu’en tant normal celle-ci couvre tout le haut de son visage. Reste maintenant à savoir si la chanteuse effectuera son concert de Dubai, qui aura lieu le samedi 25 mars, à visage découvert ou pas. Côté musique on vous invite à écouter Waterfall de Stargate feat Sia et Pink !