Sia : Step By Step, le nouveau morceau en exclusivité sur Amazon Music

Sia est une femme occupée et ne chôme donc pas. En pleine collaboration avec Diplo et Labrinth sur LSD, Sia n'en délaisse pas moins sa carrière solo et c'est avec Step By Step qu'elle revient. Et de nouveau, elle collabore avec le producteur -aux mutiple récompenses, Greg Kurstin qui a notamment travaillé sur l'album Everyday Is Christmas ainsi que sur Chandelier. Eh oui, pourquoi changer une équipe qui fonctionne ?

Ainsi, l'interprète de The Greatest et Thunderclouds dévoile son nouveau morceau exclusivement sur Amazon Music. On vous propose de le découvrir dès maintenant dans son intégralité pour ceux qui détiennent un compte premium. Pour les autres, vous pouvez accéder à l'extrait de trente secondes, ci dessous.