Sia : Snowman, un nouvel extrait de son album de Noël dévoilé

Sia était au cœur de l'actualité en début de semaine après avoir pris à leur propre piège les paparazzi en dévoilant une photo où elle apparaissait nue et que ces derniers menaçaient de dévoiler. Mais l'australienne n'est pas seulement à guetter du côté des pages NSFW des internets. La chanteuse dévoilera le 17 novembre prochain, Everyday Is Christmas, un album de Noël constitué de dix chansons originales. La semaine passée Sia a dévoilé Santa's Coming For Us, une chanson dynamique et enjouée qui nous donnait hâte d'être déjà dans la deuxième quinzaine de décembre. Ce jeudi 9 novembre, c'est un deuxième extrait, Snowman, que la chanteuse a dévoilé sur les plateformes légales de streaming.

Snowman est très différente de Santa's Coming For Us, alors que cette dernière était particulièrement festive, ici c'est l'aspect un peu triste de Noël qui est exploré. Pour ceux qui l'auraient oublié il n'y a en effet parfois rien de plus déprimant qu'une chanson de Noël. Que celui qui n'a jamais angoissé en entendant la version Petit Papa Noël de Tino Rossi nous jette la première pierre ! Quant au Bonhomme de Neige du conteur d'Hans Christian Andersen, il s'agit d'un conte particulièrement triste. Pas étonnant donc que le Snowman de Sia soit lui aussi assez mélancolique. La chanteuse a beau lui chanter "Ne pleure pas bonhomme de neige, n'aies pas peur du soleil", une funeste fin lui ait promis !