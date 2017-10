Sia : Santa's Coming For Us, sa première chanson de Noël originale dévoilée

Everyday is Christmas, l'album de Noël de Sia sera dans les bacs le 17 novembre prochain. Impatiente d'entrer dans cette joyeuse période, la chanteuse n'a même pas attendu qu'Halloween soit passé pour nous faire découvrir un premier extrait de ce nouvel opus. C'est le titre Santa's Coming For Us que l'australienne a mis en écoute sur YouTube, une chanson originale tout comme les neufs autres chansons qui constituent cet album de Noël. Le morceau, très dynamique et enjoué, pourrait bien devenir notre hymne pour noël 2017. Santa's Coming For Us nous donne très envie de commencer à faire notre liste au Père Noël et de découvrir le reste de l'album de Sia.

Everyday is Christmas est le huitième album studio de Sia, mais surtout le premier publié chez Atlantic (Warner) après son départ de RCA ( Sony). L'australienne s'inscrit dans la grande tradition anglo-saxonne des albums de Noël. Un genre dans lequel Mariah Carey avec All I Want For Christmas et Wham! avec Last Christmas restent les rois. Sia saura-t-elle se glisser comme eux aux pieds du sapin tous les ans ? Première réponse dans trois semaines !